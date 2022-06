In sei comuni del Palermitano la differenziata cresce oltre le aspettative: "Superata la media nazionale"

A Belmonte Mezzagno, Borgetto, Capaci, Partinico, Santa Flavia e Ustica la raccolta differenziata continua a crescere. Nei sei Comuni della Srr Palermo Area Metropolitana serviti da Dusty è stata superata la percentuale media nazionale e sono stati raggiungere con un anno di anticipo gli obiettivi prefissati. Nel mese di gennaio 2022, prima dell’arrivo di Dusty, che ha vinto l'appalto settennale e iniziato a gestire il servizio dal primo febbraio, la percentuale media di raccolta differenziata si attestava sotto il 70% a Partinico e sotto il 65% negli altri 5 comuni. Oggi Partinico, Borgetto e Santa Flavia, gestiti direttamente da Dusty, registrano un crescendo continuo verso il 75% e oltre, con punte sopra il 77% come nel caso di Partinico. Anche i tre Comuni subappaltati (Belmonte Mezzagno, Capaci e Ustica) registrano evidenti miglioramenti, perché hanno superato la media del 65% avvicinandosi al raggiungimento del 70%.

Circa 80 mila le utenze, domestiche e non domestiche, che usufruiscono del servizi. "Il personale della Srr ha lavorato alacremente a questa gara – ha dichiarato il presidente Tubiolo – perché si tratta del primo affidamento avvenuto con la nuova normativa, sostituendo la gestione provvisoria delle vecchie società d’ambito che ci ha consentito anche di stabilizzare i lavoratori precari. È dunque un riferimento importante per i prossimi appalti in preparazione. Dusty sta svolgendo il servizio con efficienza e ha messo in campo diverse migliorie, e ciò ci porta a considerare la raccolta differenziata come un punto di partenza, non di arrivo, verso il raggiungimento degli obiettivi che ci chiede l’Europa: la riduzione dei rifiuti e l’incremento dell’economia circolare. Nelle prossime settimane lavoreremo insieme ai Comuni e Dusty – continua Tubiolo – per contrastare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti acquistando attrezzature dedicate, attingendo ai finanziamenti del MITE attribuiti alla SRR Palermo. Altro aspetto che attenzioneremo è la realizzazione di impianti dedicati alla raccolta differenziata cercando in questo modo di coniugare l’incremento delle percentuali di raccolta con la riduzione della Tari per i cittadini".

Anche l’amministratore Rossella Pezzino de Geronimo ha commentato l’esito di questi primi cinque mesi d’attività: "Dusty combatte per un mondo migliore e ha stabilito un patto virtuoso 'a tre' con le amministrazioni comunali e i cittadini per rendere la raccolta differenziata una sfida in cui credere. La Sicilia può salvarsi dal vuoto impiantistico e dalle continue emergenze soltanto incrementando la separazione corretta dei rifiuti e riducendo al minimo il rifiuto indifferenziato da portare in discarica. Facciamo appello alle Amministrazioni comunali di predisporre un maggiore e costante controllo del territorio per contrastare il continuo ed intollerabile fenomeno delle discariche abusive. Una lotta più incisiva ai “ladri di bellezza” che abbandonano i rifiuti lungo le strade provinciali e comunali consentirà di raggiungere risultati ancora più positivi per il decoro urbano e dunque per la collettività».».



Il direttore dell’Unità territoriale di Dusty Vito Di Giovanni ha sottolineato il funzionamento a pieno regime degli Eco Punti (quello di Partinico rappresenta un’eccellenza), l’ottimo riscontro sul ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti, la grande partecipazione delle scolaresche alle attività “Dusty Educational”, la raccolta del vetro settimanale e non quindicinale come previsto nel capitolato, nonché l’attivazione dei numeri verdi d’assistenza, delle pagine Facebook e dei siti web dedicati ai singoli Comuni. Il direttore ha poi illustrato le iniziative in programma nei prossimi mesi come la donazione di mille compostiere ai Comuni, accompagnata dal corso di compostaggio domestico e la realizzazione di eventi di sensibilizzazione, con la presentazione di un progetto specifico per la “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”.