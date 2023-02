Differenziata nei mercatini, al via la formazione degli ambulanti di viale Campania

Un vademecum per spiegare agli ambulanti del mercatino di viale Campania la nuova modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, che partirà in via sperimentale il 15 febbraio.

Ad organizzare questo vero e proprio momento di formazione sarà la Rap dopodomani, alle 11, alla presenza dell’amministratore unico Girolamo Caruso, del sindaco Roberto Lagalla, degli assessori Andrea Mineo (Ambiente) e Giuliano Forzinetti (Attività produttive), del presidente della sesta commissione consiliare Ottavio Zacco e del presidente di Confimprese Giovanni Felice.

Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti verrà sperimentato per 9 settimane nel mercatino del mercoledì in viale Campania. La Rap consegnerà a tutti gli ambulanti autorizzati dei sacchi di colori differenti, a seconda della tipologia di rifiuto (organico, plastica-metalli e residuo), con impresso un Qr code associato ad ogni singolo esercente. La Rap gestirà la raccolta "stallo a stallo" controllando i commercianti con telefoni dotati di un software in grado di tracciare i rifiuti.

"Il progetto ideato da Rap e condiviso dall’amministrazione Comunale e Confimprese - si legge in una nota - ha l’obiettivo di aumentare la percentuale della raccolta differenziata avviandola su tutti i mercati rionali presenti settimanalmente in città e allo stesso tempo punta a migliorare le condizioni di pulizia e decoro dei mercatini rionali". Sarà la volta buona? Staremo a vedere.