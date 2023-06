VIDEO | A Mondello il 25% dei commercianti non fa la differenziata: "Così non va, prossimo passo è repressione"

Non decolla il nuovo sistema di raccolta in vigore dal 15 giugno nelle borgate marinare. L'appello del presidente della Rap: "Segnalate chi non rispetta le regole o chiederemo alle forze dell'ordine di controllare i locali e multarli". Cumuli di rifiuti anche a Sferracavallo. Al palo in Consiglio il regolamento sugli ispettori ambientali