Differenziata nei Mc Donald's, intesa con Rap: sì al riciclo dei rifiuti pure nei fast food fuori dal "porta a porta"

Nel giro di qualche settimana Mc Donald's darà il via alla raccolta differenziata anche nei fast food che non ricadono nell'area del "porta a porta". Ad esempio il punto vendita di viale Regione Siciliana, vicino all'ex Motel Agip, "dove l'enorme quantità di rifiuti non selezionati riempie i cassonetti creando disagi ai cittadini che non possono conferire".

E' quanto afferma la Rap, "pronta a consegnare le attrezzature idonee per la raccolta delle frazioni selezionate". L'amministratore unico Girolamo Caruso punta a raggiungere due obiettivi: "Formare il cittadino alla sostenibilità ambientale nell’ambito di un futuro di economia circolare e rendere le aree circostanti alle attività commerciali più decorose possibili”.

Caruso ha partecipato oggi a una video call con McDonald's Italia e Utilitalia (la federazione nazionale delle aziende che operano nei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas). Nel giugno 2021, Utilitalia, Mc Donald's e Fise Assoambiente hanno firmato un accordo per eliminare progressivamente gli imballaggi monouso in polistirene, sostituendoli con materiale proveniente da fonti rinnovabili e riciclate. Forte anche di questo accordo è stata data un'accelerazione al progetto della differenziata nei McDonald's della città, che prenderà il via martedì 11 ottobre dal fast food di viale Regione Siciliana all'angolo con via Uditore.