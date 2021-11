Differenziata, la Rap affida la raccolta di carta e vetro all'esterno: bando entro la prossima settimana

La Rap ha deciso di affidare all'esterno, per i prossimi sei/otto mesi, il servizio di raccolta carta e vetro per dirottare le poche risorse umane che ha a disposizione sulla raccolta della plastica e dei rifiuti indifferenziati. "Sono costretto, per assicurare la regolarità del servizio regolato dal Contratto sottoscritto col Comune. L'esternalizzazione dei servizi – tiene a precisare l'amministratore unico Girolamo Caruso – non comporterà un aggravio di costi per l’azienda e, nonostante sia un fenomeno oramai diffuso in altre aziende municipalizzate di igiene ambientale (vedi Asia di Napoli o Ama di Roma) rappresenta per noi solo un fenomeno transitorio nell'attesa che si possano fare i bandi per assumere 306 operai assolutamente indispensabili per attuare il piano industriale che prevede l’espansione del PaP a 200 mila abitanti in due anni e l’espansione a tutta la città nei due anni successivi”.

Per esternalizzare il servizio la società annuncia la pubblicazione di un bando apposito la prossima settimana. Nel frattempo prosegue la gara (gestita dall’Ufficio regionale per l’espletamento gare d’appalto) per il reclutamento di una ventina di guardie giurate armate che, per quattro mesi, vigileranno per contenere gli abbandoni di ingombranti. Per contrastare il fenomeno, Caruso ha anche programmato, insieme alla polizia municipale, l’installazione di oltre 60 telecamere (entro fine 2021). L'amministratore infine ha chiesto formalmente anche ai presidenti di Circoscrizione di contribuire all'individuazione dei luoghi adatti alla realizzazione di quanti più Centri comunali di raccolta possibili nella convinzione che anche questa misura possa contribuire a contrastare e vincere la guerra contro l’abbandono di rifiuti e ingombranti a qualunque ora e ovunque.