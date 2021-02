VIDEO | La raccolta differenziata spiegata dai bambini: "Ecco dove si buttano sughero e polistirolo"

I piccoli alunni della scuola Rita Atria, sotto la guida del professore Carmelo Gabriele, sono stati in giro per Palermo per sapere se i concittadini adulti sanno dove gettare i rifiuti. Il presidente Rap Norata: "Si prenda spunto da loro perché sono le nuove generazioni il vero cambiamento culturale per una città sempre più a misura d'uomo"