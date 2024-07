VIDEO | La rabbia dei familiari delle vittime spezza il silenzio in via D'Amelio: "Basta passerelle dei politici"

Subito dopo le 16,58, dalla folla parte il coro "Fuori la mafia dallo Stato". Nella strada in cui furono uccisi Paolo Borsellino e gli uomini della scorta c'è anche una performance artistica di Our Voice in cui membri dello Stato sono rappresentati con le mani sporche di sangue. Accolto tra gli applausi Nino Di Matteo: "Qualcuno ha paura che sappiamo troppo"