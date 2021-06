Cinque anni fa moriva Pina Maisano Grassi, Orlando: "E' stata un esempio per tutti"

Il sindaco: "Voglio ricordarla per tutto ciò che ha fatto per migliorare il cambiamento culturale della città, nel segno della legalità e dell'impegno civile"

"A cinque anni dalla scomparsa di Pina Maisano Grassi, voglio ricordarla per tutto ciò che ha fatto per migliorare il cambiamento culturale della città, nel segno della legalità e dell'impegno civile". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando ricordando Pina Maisano Grassi scomparsa cinque anni fa. "Pina, esempio per tutti - ha aggiunto il sindaco - ha saputo parlare alle giovani generazioni per fare memoria del marito Libero, ucciso da Cosa Nostra, e per sottolineare l'importanza della necessità di coniugare libertà e diritti. Fare memoria del suo impegno significa farsi carico di una lezione i cui valori dobbiamo portare avanti ogni giorno".