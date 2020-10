Il questore Cortese lascia l'incarico, Orlando: "Suo impegno ha portato grandi risultati"

Il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato, ieri sera a Palazzo delle Aquile, il questore Renato Cortese, in visita di commiato. Cortese è stato rimosso come conseguenza della sentenza di condanna in primo grado inflittagli dal tribunale di Perugia per il caso di Alma Shalabayeva.

"Ho ringraziato il questore - ha dichiarato il sindaco al termine dell'incontro - per il grande impegno professionale profuso in questi anni nella nostra città, che ha portato a importanti risultati sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, ma anche per la collaborazione cui ha improntato la sua attività, volta a rafforzare una cultura della legalità ed a facilitare il dialogo e il rapporto fra cittadini, istituzioni e forze dell'ordine".

Nei giorni scorsi un nutrito gruppo di cittadini, tra cui familiari di vittime di mafia, associazioni e agenti , hanno dato vita a un sit in di solidarietà in piazza Verdi nei confronti del funzionario.