VIDEO | Da 22 giorni digiuna contro il virus, questore dona la "coperta della speranza" a Biagio Conte

A cucire i vari pezzi della trapunta colorata, su idea di Giuseppe Puleo del sindacato di polizia Siulp, una trentina di anziani di varie associazioni. La consegna sul sagrato della Cattedrale dove il missionario è in penitenza da quasi un mese. "Come voi avete fatto con me, spero che ogni cittadino doni una coperta a chi vive per strada"