VIDEO | Dopo l'assoluzione in Cassazione parla il Generale Mori: "La mafia è sconfitta, la cultura mafiosa no"

Uno degli imputati eccellenti del processo sulla trattativa Stato-mafia è stato ospite da Nicola Porro nella trasmissione Quarta Repubblica in onda su Rete4: "Per venti anni ho fatto l'indagato in servizio permanente. Non abbiamo perquisito il covo di Riina per non perdere di vista la rete di mafiosi attorno"