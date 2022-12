A piazza Sturzo arriva l'albero di Natale della Rap: "Ecco il nostro omaggio alla città"

Un punto informativo sui servizi di Rap in piazza Don Lugi Sturzo, un albero di Natale come simbolo di attenzione e presenza sul territorio. Questa l'iniziativa messa in campo dall'azienda addetta al servizio rifiuti, che sarà inaugurata questo pomeriggio insieme al sindaco Roberto Lagalla e all'assessore ai Rapporti funzionali con Rap Andrea Mineo.

“Un omaggio alla città - spiega l’amministratore di Rap Girolamo Caruso - con un duplice obiettivo: augurare un sereno Natale ai palermitani, ma allo stesso tempo, tramite il punto informativo far conoscere ai cittadini le attività che Rap effettua sul territorio: dallo spazzamento, alla raccolta da cassonetto, orari e modalità per effettuare una corretta raccolta differenziata".

Il punto informativo rimarrà aperto fino al giorno dell'Epifania. "Si è cercato di modificare la percezione dei cittadini verso l’azienda che nonostante le varie e note difficoltà è composta da tanti lavoratori che giornalmente fanno il loro dovere dimostrando senso di appartenenza alla loro azienda e alla loro città. Il punto informativo rimarrà aperto fino al 6 gennaio - conclude Caruso - e considerato che è prossima la pubblicazione di un bando pubblico per reclutare nuovo personale operaio (306 unità) la struttura di piazza Don Sturzo potrà essere anche un front-office per attingere maggiori informazioni sull’avviso”.