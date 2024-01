Donazioni attraverso le carte di credito, acquistato un pulmino per il centro disabili Corradini

Il centro di accoglienza per disabili Corradini onlus acquista un pulmino grazie a una donazione di Unicredit. Il centro è stato costituito nel 2001 e dal 2017 opera in via Fratelli Allotta, a Uditore, in un bene confiscato alla mafia e assegnato dal Comune. L'associazione è un punto di riferimento per molte famiglie di soggetti disabili bisognose di sostegno che vengono guidate in percorsi idonei alle necessità dei singoli soggetti e in totale gratuità.

Il progetto “Il Corradini in giro”, sostenuto da UniCredit, ha l’obiettivo di agevolare la mobilità delle persone affette da gravi disabilità permettendogli di spostarsi e di vivere nuove esperienze all’esterno del centro di accoglienza al fine di sviluppare una maggiore autonomia personale e sociale. Con la donazione di Unicredit. il centro Corradini ha potuto quindi acquistare un pulmino da 9 posti attrezzato per le persone disabili.

"UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio - sottolinea Salvatore Malandrino, responsabile regione Sicilia di Unicredit Italia - fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a Unicredit card Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre due milioni e trecentomila euro a circa 200 progetti di onlus che operano nell’isola".

"Il centro Corradini - dichiara il presidente Antonino Camarda - nato per volontà esclusiva di alcuni genitori, ha come obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone che lo frequentano. Il loro benessere emotivo e fisico è la priorità. Per favorire questo benessere è necessario che le persone vivano il quotidiano anche al di fuori delle mure domestiche e del centro stesso. Vivere e conoscere il territorio che li circonda favorisce l’apprendimento in diversi contesti in maniera naturale, più semplice e spesso divertendosi. A tal fine, il centro ha sempre provato con grandissimi sacrifici le strategie per favorire le uscite esterne e il contributo di Unicredit a cui va il nostro immenso grazie, ha ridotto notevolmente questi sacrifici e semplificato la vita di queste persone e delle loro famiglie".