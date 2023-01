Pullman di una scolaresca palermitana in gita bloccato dalla neve in Toscana: studenti soccorsi dai carabinieri

Il pullman che avrebbe dovuto portarli in gita fino a Rimini è rimasto bloccato sulla neve in Toscana, precisamente sul Passo del Muraglione, nel comune di San Godenzo (provincia di Firenze). Una fitta nevicata ha impedito al mezzo di scollinare la strada statale 67 Tosco Romagnola e la scolaresca di un istituto alberghiero di Palermo è rimasta intrappolata questa mattina.



A indirizzare il pullman, sbarcato a Livorno, potrebbe essere stato il navigatore e la non piena conoscenza del territorio da parte dell'autista.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di San Godenzo che, con i mezzi spalaneve, hanno fatto spola per circa un’ora tra il punto dove è rimasto bloccato il pullman e il bar Cavallino, a circa 5 chilometri di distanza. Una manovra precauzionale per scongiurare qualsiasi tipo di problema.

Una quarantina i quindicenni messi al sicuro dall'Arma. Dopo che l’emergenza è rientrata, già intorno alle tre del pomeriggio, i soccorsi stavano già operando per riportare a valle la scolaresca. Sul posto la vicesindaca di San Godenzo, Francesca Oliva, che ha coordinato i soccorsi.

Fonte: FirenzeToday