Trasporti, Interbus ripristina le corse in pullman fra Palermo e Siracusa del venerdì pomeriggio

Interbus ripristina le corse in pullman del venerdì pomeriggio fra Palermo e Siracusa.

La decisione dell'azienda di autolinee, l'unica che effettua il collegamento diretto fra il capoluogo siciliano e la provincia aretusea, arriva dopo le proteste dei pendolari, che lamentavano un aggravio di tempi (due ore in più rispetto alle canoniche 3 ore) e costi (6,80 euro in più).

A partire dalla prossima settimana sarà quindi possibile prenotare nuovamente la corsa delle 18 di venerdì da Palermo a Siracusa e quella delle 17 da Siracusa a Palermo. "Pur non avendo obblighi rispetto alla convenzione con la Regione - spiega a PalermoToday Venero Mario Nicosia, direttore esercizio di Interbus - abbiamo ripristinato le corse del venerdì per senso di responsabilità nei confronti delle esigenze dei pendolari. Il prezzo del biglietto rimarrà inalterato, ovvero 13,40 euro".

Lo scorso mese Interbus aveva ridotto i collegamenti in pullman fra le due città, in alcune fasce orarie, sulla scorta del flusso di passeggeri. Costringendo i pendolari, sia all'andata che al ritorno, a transitare obbligatoriamente da Catania. Un vero e proprio disagio, segnalato al nostro giornale da Pietro Amico, chimico palermitano che lavora in un'industria farmaceutica con sede a Noto, in provincia di Siracusa. Lo stesso Amico ha poi scritto una lettera alla ditta di autolinee chiedendo il ripristino quanto meno delle corse tagliate nel weekend.

Una richiesta accolta a stretto giro di posta da Interbus, limitatamente alla giornata di venerdì. "In questo modo - dice Amico - studenti e lavoratori potranno tornare a casa nelle ore pomeridiane di venerdì". Resta confermata la corsa della domenica pomeriggio alle 18 da Palermo a Siracusa.

"Ringraziamo Interbus - conclude Amico - per aver compreso le ragioni dei pendolari. Purtroppo ad oggi non esiste un mezzo di trasporto alternativo al gommato per collegare Palermo a Siracusa senza soluzione di continuità. Motivo per cui abbiamo chiesto con estrema urgenza di rimediare al disagio che si era creato".