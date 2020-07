Madonie-Cefalù, attivate linee estive: plauso del sindaco di Petralia Soprana

Arriva il plauso del sindaco Pietro Macaluso e del presidente del consiglio Leo Agnello all’azienda Sais trasporti per avere aggiunto il servizio domenicale alla linea estiva che collega i comuni del comprensorio delle Madonie con Cefalù. Una bella notizia per i cittadini delle alte Madonie che possono approfittare di questo per trascorre una giornata a Cefalù.

Da ieri, 26 luglio, e fino alla fine di agosto, con partenza da bivio Madonnuzza di Petralia Soprana, si potrà andare a mare tutti i giorni, comodamente e senza auto, utilizzando il servizio pubblico assicurato dalla Sais trasporti.

Questa linea si aggiunge al collegamento già esistente Gangi-Cefalù. Il servizio è quindi attivo ‪tutti giorni (‪dal lunedì alla domenica). La partenza è da Petralia Soprana alle 8, da Petralia Sottana alle 8.10, da Castellana Sicula alle 8.25, da Polizzi Generosa alle 8.40, da Xireni alle 8.55, da Scillato alle 9.10. Arrivo a Cefalù alle 9.50. Il ritorno è previsto per le 17.30 da Cefalù, con arrivo a Scillato alle 18.10, a Xireni alle 18.25, a Polizzi Generosa alle 18.40, a Castellana Sicula alle 18.55, a Petralia Sottana alle 19.10 e a Petralia Soprana alle 19.20.