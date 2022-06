Missione spiagge pulite 2022 del Wwf sbarca a Sant'Elia, nella baia si fa anche educazione ambientale

Il progetto Missione Spiagge Pulite 2022 del Wwf approda a Sant'Elia, borgo marinaro nel comune di Santa Flavia, dove l'appuntamento con volontari, attivisti e cittadini è fissato per le 10. Si comincia con un momento di educazione ambientale per i presenti.A seguire la rimozione dei rifiuti.

Oltre al Wwf Sicilia, che fa parte del comitato promotore dell'Amp Capo Zafferano, saranno presenti associazioni locali. L'evento è stato concordato con Comune e capitaneria di porto. Quest’anno sono diverse novità: i rifiuti non verranno solo raccolti ma catalogati, pesati e analizzati, con particolare attenzione per le microplastiche, che stanno apportando danni ambientali di enorme portata e ormai entrate nella catena alimentare anche umana.

Fino a esaurimento delle scorte verranno distribuiti i kit di materiali Wwf Italia e Calzedonia che i volontari utilizzeranno per effettuare la raccolta della plastica: maglietta, guanti, sacco, paletta e setaccio. Seguiranno altre spiagge e luoghi della nostra costa, come Terrasini, Trappeto e Mondello solo per citarne alcune.

Per partecipare occorre registrarsi. I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto.