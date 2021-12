Stop al degrado: una pulizia straordinaria e un flash mob in via Venezia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una pulizia straordinaria di via Venezia e discesa Masaniello e, a seguire, un flash mob che vedrà protagonisti i bambini. Sono questi i momenti salienti dell'iniziativa, organizzata dall'associazione Diaria domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. "Più volte, grazie all'associazione Diaria e alcuni commercianti di via Venezia e di via Napoli, sono state effettuate inziative volte a migliorare la vivibilità e la pulizia delle due strade, collegate dalla discesa Masaniello, quasi fosse un ponte che unisce le due realtà dialoganti e anch’essa oggetto di incuria perenne”, dichiara Tiziana Venturella, consigliere della Prima Circoscrizione e sostenitrice dell’iniziativa.

La pulizia straordinaria si svolgerà di mattina e oltre alla Rap, vedrà in campo anche volontari. Il flash mob, che sarà svolto all'aperto e nel rispetto delle normative anti Covid, invece sarà realizzato dagli utenti dell'associazione Diaria e dal gruppo di danza "Decoro urbano". Per agevolare le operazioni di pulizia e consentire la manifestazione pomeridiana, in via Venezia, da via Maqueda all'altezza del civico 88, dalle 10 alle 19 sarà vietata la sosta delle auto.

"Credo che l'Amministrazione - conclude il consigliere - abbia il dovere di sostenere non solo l'iniziativa, ma anche di accompagnare cittadini e commercianti ad avviare un percorso che tende a costruire e rafforzare il senso di comunità, il rispetto per il bene comune, partendo dalla pulizia e dal prendersi cura di una strada. C'è voglia di dialogo e mi auguro che ci siano sempre più iniziative del genere da sostenere".