Spazzatrici e netturbini in azione: ripulita via Sampolo, rimosse 27 auto che ostacolavano i lavori

Spazzatrici e netturbini in azione in via Sampolo: dalle 22 di ieri fino alle 3 di stamattina la strada è stata tirata a lucido. Per l'occasione, la Rap ha messo in campo due spazzatrici, un autocarro e cinque operatori tra autisti e addetti allo spazzamento manuale.

"In giornata si interverrà in prossimità di un cantiere edile per rimuovere degli inerti che non potevano essere spostati ieri sera vista la specificità del rifiuto", fa sapere la Rap, coadiuvata dalla polizia municipale e dall'Amat. In totale sono state 27 le auto rimosse perché parcheggiate in divieto di sosta.

Stanotte, secondo calendario, sarà previsto lo spazzamento meccanizzato in via Sammartino; domani sera invece si interverrà in via Ammiraglio Rizzo. "Al fine di evitare sanzioni chiediamo agli automobilisti di spostare le proprie auto nell'arco di tempo fra le 21 e le 3". Questo l'appello lanciato dalla Rap, che domani riunirà il tavolo tecnico operativo con tutti gli attori coinvolti nel servizio sperimentale di spazzamento meccanizzato. "Vogliamo fare almeno un itinerario a notte sui due previsti a regime dall'ordinanza del sindaco".