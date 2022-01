Rap, lunedì pulizia notturna in via dei Cantieri con una spazzatrice

La Rap effettuerà lunedì la pulizia notturna di via dei Cantieri con una spazzatrice. Il servizio, in via sperimentale, anticipa il piano di spazzamento meccanizzato già autorizzato dall'amministrazione comunale. Per l'occasione sarà istituito il divieto di sosta dalle 21 alle 3. Le attività saranno supportate dalla polizia municipale e da un altro mezzo della Rap, che si occuperà di recuperare l'immondizia gettata in strada.

"Chiediamo agli automobilisti, residenti in via dei Cantieri, massima collaborazione: spostate per tempo le auto, altrimenti scatteranno le multe". Lunedì è prevista una riunione tecnica operativa tra l’amministratore unico Rap Girolamo Caruso, il presidente dell’ottava circoscrizione Marco Frasca Polara e la polizia municipale "per specifiche modalità di intervento, attività congiunte di sensibilizzazione, informazione ai cittadini, al fine di ottimizzare il servizio e massimizzare l’efficienza".

"Per dare massima divulgazione ai cittadini che risiedono in via dei Cantieri è stata prevista un'informazione porta a porta puntuale da parte di operatori Rap per allertare la cittadinanza del passaggio notturno della spazzatrice".