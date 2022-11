Pulizia straordinaria di Rap e Reset, protesta dall'ottava circoscrizione: "Qui non si è visto nessuno"

Gli operatori di Rap e Reset erano attesi per il 15 novembre, ma a quasi una settimana da quel giorno la pulizia straordinaria, promossa dall'amministrazione comunale, non ha ancora toccato le strade dell'ottava circoscrizione. E' quanto segnalano i consiglieri del Pd, Emanuele Maria Marino e Mari Albanese.

"I cittadini ed il Consiglio dell'ottava circoscrizione non sono al corrente delle vie e degli interventi che verranno attuati nel territorio. Il tema della pulizia e del decoro delle strade è, ovviamente, molto sentito da tutti, non possiamo rimanere all’oscuro di quando e come l'amministrazione centrale e le società partecipate vogliano operare", dichiara Marino.

"Ancora una volta stiamo assistendo al mancato coinvolgimento delle circoscrizioni, organi territoriali più prossimi ai cittadini ed alle cittadine, è necessario cambiare rotta se si vuole migliorare l’amministrazione di questa città", aggiunge Albanese.