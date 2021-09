La comunità ghanese in campo con la Rap per ripulire la zona attorno alla stazione centrale

Domani (domenica 19), dalle 7 alle 9, la Fondazione "Martin Luther", nata dalla volontà di una rappresentanza della comunità ghanese a Palermo, sarà impegnata nell'attività di spazzamento e decoro urbano nella zona di piazza Giulio Cesare. Un'iniziativa - a cui ne seguiranno altre una volta al mese in altre zone della città - che vede il coinvolgimento dell'organo istituzionale della Consulta delle Culture, guidata dal presidente Ibrahim Kobena.

La Rap fornirà i guanti e tutte le attrezzature necessarie, compresi rastrelli e sacchetti per la pulizia di due diverse zone, che comprendono piazza Cupani e dintorni, e piazza Giulio Cesare e traverse. Il ritiro dei rifiuti sarà effettuato dall'ex municipalizzata. La Rap si rende sempre disponibile con tutte le associazioni che intendono intraprendere iniziative relative alla salvaguardia e alla cura dell'ambiente.

"Questa iniziativa - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - conferma il forte legame tra Palermo e la comunità ghanese. In questa città chi vive a Palermo è palermitano indipendentemente dal colore della pelle, dalla lingua che parla. Ed è dunque parte integrante del tessuto sociale. È straordinario questo coinvolgimento a servizio della comunità per migliorare la vivibilità dei quartieri cittadini. Un grande esempio di senso civico e di amore per Palermo. Esprimo un sentito ringraziamento alla Fondazione Martin Luther, alla Rap che ha accolto con entusiasmo la proposta e alla Consulta delle Culture, strumento fondamentale di partecipazione democratica dei cittadini".

"Ognuno deve fare la propria parte - dice Ibrahim Kobena - e collaborare per mantenere in modo decoroso strade e piazze. Per poter vivere in una città pulita e ordinata serve la collaborazione di tutti e il rispetto di norme e leggi vigenti. Chi vive a Palermo ha il dovere di prendersene cura e l'iniziativa della comunità ghanese, in tal senso, manda a tutti un messaggio forte di impegno civico".