Ghanesi puliscono zona della stazione centrale, spunta anche Orlando: "Esempio di impegno civico"

"Stamattina la Fondazione Martin Luter, legata alla comunità ghanese protestante, è scesa in campo in piazza Giulio Cesare per contribuire al miglioramento del decoro urbano". A parlare è Leoluca Orlando che ha commentato l'iniziativa itinerante tra i quartieri della città promossa dalla Consulta delle Culture del Comune di Palermo.



Il sindaco ha aggiunto: "Si tratta di un grande esempio di impegno civico che coinvolge tutti i palermitani in questa operazione di pulizia della città. E' la conferma ulteriore di come l'essere palermitani significhi condividere i problemi ma anche dare un contributo per risolverli. Una bellissima iniziativa per la quale esprimo apprezzamento anche perché si ripeterà ogni mese dando un importante segnale di continuità".