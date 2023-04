"Clean up": volontari puliscono la spiaggia di Vergine Maria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Segnalazione evento di pulizia della spiaggia di Vergine Maria (via bordonaro Palermo) previsto il 15 Aprile ore 10:00, organizzato da Associazione sportiva locale “Asd Vergine Maria Arenella” e Associazione di protezione ambientale “Planetwatcher” e gruppo informale “UnipaSurf”. L’azione prevede raccolta differenziata rifiuti presenti nell’ambiente, catalogazione e peso rifiuti per calcolo impatto ambientale evitato: l’idea é raccogliere più dati in più azioni per realizzare attività di divulgazione nelle scuole e nelle società sportive. Questa é il secondo Clean up del gruppo, il primo del 2023.