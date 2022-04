Marevivo celebra la Giornata mondiale della terra: studenti e insegnanti puliscono la spiaggia di Romagnolo

Studenti e insegnanti di quattro istituti superiori venerdì invaderanno la spiaggia di Romagnolo per rivendicare il loro diritto a vivere in un Pianeta vivo e protetto. Guidati dalla delegazione regionale siciliana di Marevivo, effettueranno una pulizia della costa. Un modo per celebrare al meglio la Giornata mondiale della Terra, giorno 22 aprile, che dalla sua istituzione coinvolge oltre 190 nazioni, con iniziative formative ed educative organizzate per sensibilizzare tutti sull'inquinamento di aria, acqua e suolo, la devastazione degli ecosistemi, l'estinzione di migliaia di piante e specie animali e l'esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili.

I giovani assisteranno anche a un laboratorio di biologia marina e alla liberazione di un esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta, riabilitata nel CReTaM e Centro regionale recupero tartarughe marine dell’Izs di Sicilia. A seguire l’evento in diretta non saranno solo i partecipanti all'iniziativa presenti in spiaggia, ma anche tante altre scuole collegate in tutta Italia. Tra loro le scuole aderenti alla rete nazionale Scuole plastic free di Marevivo che già da giorni hanno seguito un percorso preliminare formativo.

Il programma dettagliato della giornata

Si comincia alle 9 con un laboratorio introduttivo sulla vita delle tartarughe marine, per assistere poi alle 10 alla liberazione dell’esemplare di tartaruga marina, che sarà coordinata dai veterinari del CReTaM e dalla Capitaneria di porto di Palermo. Prima della conclusione della giornata, gli studenti scenderanno in campo con il loro impegno per la pulizia di un tratto di spiaggia che inizia dopo la foce del Fiume Oreto e giunge oltre la passerella di legno di Romagnolo, luogo scelto da Marevivo come simbolo di un'arenile abbandonato, che ha vissuto anni di splendore e che oggi rimane dimenticato, inserito in un complesso urbano e sociale molto complesso e che nessuna programmazione è riuscita a salvare dal degrado.