Spiagge e fondali puliti 2021, via i rifiuti dalla spiaggia di Romagnolo

Dopo lo stop del 2020 legato alla pandemia, nel fine settimana torna l'iniziativa di Legambiente. Secondo i dati dell’indagine Beach Litter 2021 sono ben 95 le tipologie di rifiuti presenti in quel tratto di litorale. ll target di riferimento stabilito a livello europeo per considerare una spiaggia in buono stato ambientale è di 20 rifiuti ogni 100 metri di costa

Una giornata di pulizia a Romagnolo. Ad organizzarla, domenica 16 maggio, è il circolo Legambiente Palermo i cui attivisti nei giorni scorsi hanno individuato in un tratto di spiaggia ben 95 tipologie di rifiuti. L'iniziativa è uno dei 60 eventi dell’edizione 2021 di Spiagge e fondali puliti in programma in 15 regioni italiane. “Fai anche tu la tua parte: per contrastare la presenza dei rifiuti che vedi sulle spiagge e che finiscono in mare, ogni tua scelta quotidiana è importante e può fare la differenza”, lo slogan scelto da Legambiente per sensibilizzare i cittadini. La mobilitazione riprende il via dopo lo stop del 2020 legato alla pandemia e alle misure del lockdown. Gli appuntamenti in Sicilia sono inseriti all’interno della campagna Sicilia Munnizza free. Essendo l'Isola in zona arancione, ono riservati ai soci di Legambiente. In città è previsto anche un altro appuntamento, sabato 15 maggio, al Circolo Palermo Futura dove si terrà una giornata di sensibilizzazione sulla realizzazione del progetto per la riqualificazione del Fiume Oreto.

Oltre alla rimozione dei rifiuti, l’obiettivo di Spiagge e fondali puliti è anche quello di sensibilizzare i cittadini sul grande problema del marine litter che non risparmia il Mediterraneo. A parlar chiaro sono anche i nuovi dati dell’indagine Beach Litter 2021, realizzata dai circoli locali di Legambiente e che l’associazione ambientalista lancia oggi. Nelle 47 spiagge monitorate in 13 regioni, tra cui la Sicilia, sono stati censiti 36.821 rifiuti in un’area totale di 176.100 mq. Una media di 783 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia che supera di gran lunga il valore soglia o il target di riferimento stabilito a livello europeo per considerare una spiaggia in buono stato ambientale, ossia meno di 20 rifiuti spiaggiati ogni 100 metri lineari di costa.