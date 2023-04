Arenella, stagione balneare al via: i residenti puliscono la spiaggia: "Abbiamo trovato di tutto"

Questa mattina gli abitanti della borgata marinara hanno partecipato alla giornata di pulizia della spiaggia, organizzata dal Laboratorio Sociale Arenella e dall’associazione Arenella Viva.

Lunedì parte ufficialmente la stagione balneare e, come ogni anno, la spiaggia del quartiere sarà invasa da turisti e palermitani. Ma plastica, carta, bottiglie di vetro, sigarette e persino estintori e copertoni occupano attualmente parte del litorale. L’iniziativa di questa mattina vuole lanciare un segnale di partecipazione attiva, soprattutto dei giovani dell’Arenella, e di sensibilizzazione al rispetto del mare e della spiaggia.

"Abbiamo un rapporto speciale con il nostro mare - spiega Alessandro Brocco di Arenella Viva -. Vogliamo salvaguardarlo e sensibilizzare tutti gli abitanti della borgata a rispettarlo. Per noi la spiaggia è il cuore del quartiere. Non è possibile trovare di tutto, persino materiali pericolosi per chi passeggia nel litorale, soprattutto se bambini, come chiodi, viti e frammenti di vetro".

Alla buona riuscita dell’iniziativa ha contribuito anche la Rap, che ha donato rastrelli, guanti, scope e sacchetti per permettere di differenziare i rifiuti. "Abbiamo trovato di tutto - racconta Flavio La Bruna del Laboratorio Sociale Arenella -. Anche rimasugli di pesca, come le reti, e di fuochi. Pneumatici e un estintore incastrato tra gli scogli, oltre a una quantità incredibile di materiali plastici. Faremo spesso queste giornate di pulizie per garantire che la spiaggia resti pulita per tutta l’estate. Scendiamo in campo a difesa del nostro mare e della nostra borgata".