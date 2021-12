VIDEO | Maxi intervento della Rap in via Antonio Ugo: "Rimosse 18 tonnellate di rifiuti"

Maxi intervento della Rap in via Antonio Ugo, non lontano dalla stazione centrale. L'azienda è scesa in campo tra ieri pomeriggio e questa mattina con un bobcat e un compattatore per la rimozione di una grossa discarica. R ecuperato in un primo momento il cartone per poterlo differenziare, poi è stata bonificata l'area. Rimosse 18 tonnellate di rifiuti in tre postazioni (in prossimità delle vie Laudicina e Fortunato Fedele).

"In quest'area - dicono dall'ex municipalizzata - c'è una costante attenzione per il continuo formarsi di discariche abusive, che monitoriamo costantemente". Interventi di pulizia anche in via Autonomia Siciliana, via Scoto e via Paternò.