VIDEO | Maxi intervento della Rap a Falsomiele e Bonagia: "Rimossi oltre 570 ingombranti"

Operazione di bonifica in dell'Airone e nell'ex via del Bassotto. Al lavoro in due giorni quattro autisti, un Bobcat, un compattatore e quattro operai. Il dato: "Dall'1 al 29 novembre rimossi 12.833 ingombranti in 318 aree"