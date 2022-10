Al Borgo pulizia fai da te: "Strade invase da rifiuti e liquami, ci pensiamo noi"

Ieri pomeriggio i ragazzi e le ragazze del Centro sociale Anomalia, al Borgo Vecchio, si sono armati di badili, secchi e sacchi, e hanno riqualificato la zona di piazzetta della Pace e via Archimede, da mesi ormai invasa da rifiuti e liquami.

"Nonostante le moltissime richieste rivolte alle istituzioni e alla Rap, nessun intervento comunale ha cercato di ripristinare una qualche normalità - dicono da Anomalia -. La zona è inoltre interessata da anni da continui allagamenti degli scantinati e delle strade a causa di lavori di pertinenza comunale mal effettuati. Questi versamenti rendono la situazione igienico-sanitaria drammatica. La precedente giunta aveva assunto l'impegno di risolvere il problema attraverso la realizzazione di interventi strutturali e collegamenti fognari. Ma nulla è stato effettivamente consegnato".

Così, affinché la zona tornasse vivibile, le attiviste di Anomalia e di altre associazioni e collettivi, hanno deciso di intervenire direttamente. Da qualche settimana al centro sociale sono riprese le attività; all'ambulatorio popolare - progetto di medicina sociale e gratuita - si stanno per affiancare il doposcuola per i più piccoli e le attività della palestra. "Medici, bambini, abitanti del quartiere e frequentatori di Anomalia - dicono dal centro sociale - meritavano un ambiente salubre e dignitoso, così, preso atto della solita sordità delle istituzioni, Anomalia ha indossato guanti e stivali, si è autorganizzata è fatto ciò che la politica non vuole più fare: prendersi cura dei quartieri popolari! Palermo è invasa dai rifiuti. In questo caso una comunità ha deciso di mettersi in proprio e sopperire alle mancanze istituzionali. Ma sognare una Palermo più pulita e meglio amministrata, pare sempre più un sogno lontano"