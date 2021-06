Carini, volontari ripuliscono tratto di litorale: in un'ora riempiti 20 sacchi

Ripulito un tratto del litorale di Carini. I volontari dell'associazione Plastic free ieri, in un’ora soltanto, hanno raccolto circa 20 sacchi di rifiuti, tutti differenziati e pronti per essere ritirati dalla Senesi, la ditta che gestisce il servizio di raccolta.

Soddisfatta per la partecipazione la promotrice dell'iniziativa, sposata dal Comune, Federica Scaglione. "Diversi bagnanti - sottolinea la referente Plastic di free- si sono avvicinati e si sono uniti alla raccolta. Questo ci fa sperare in un risveglio delle coscienze dei carinesi e non solo".

L'associazione di volontariato ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che abbondata sulle spiagge e nei nostri mari. Oltre alla plastica, a Carini sono state raccolte anche scarpe.

Solo circa tre mesi fa, nel corso di un'iniziativa simile, un centinaio di volontari ha liberato da una vera e propria montagna di rifiuti circa tre chilometri di spiaggia in contrada Ciachea, nel lungomare Cristoforo Colombo. In quella occasione furono centinaia le scarpe raccolte.