Via libera del Consiglio: la pulizia dopo gli incidenti stradali sarà affidata con una gara

Il consiglio comunale ha approvato insieme al Piano di riequilibrio un importante ordine del giorno con il quale ha impegnato l'amministrazione e gli uffici a cambiare le regole di ingaggio per i concessionari che si occuperanno della pulizia delle strade dopo gli incidenti stradali.

L'atto è frutto di due audizioni della commissione Bilancio richieste e promosse dal consigliere Domenico Bonanno, anche alla presenza dell'avvocatura comunale e prevede la costituzione di un tavolo tecnico, che di concerto con la prima Commissione, decida i criteri della nuova gara d'appalto e le condizioni del nuovo contratto, per massimizzare le entrate per le casse comunali, garantendo un servizio efficace e ampliando gli interventi di ripristino anche della segnaletica stradale, dei semafori, dell'illuminazione pubblica e dei guardrail oggi non prevista e a totale carico del Comune.

"Con questo atto del Consiglio vengono delineati i parametri di un servizio strategico da assegnare. Un passaggio importanteche permetterà di avere un'attività con standard qualitativi alti, potenziando sicurezza e manutenzione di strade e marciapiedi" dichiara il sindaco Roberto Lagalla. "Una scelta coraggiosa del Consiglio che segna uno spartiacque importante rispetto al passato e consacra un grande risultato della commissione Bilancio. Con questo atto, infatti, cui seguiranno i dovuti passaggi per indire la nuova gara d'appalto e stipulare il nuovo contratto, il Comune potrà ottenere entrate che secondo i nostri calcoli si aggireranno sul milione di euro all'anno" afferma Bonanno, capogruppo della Dc, ideatore e primo firmatario dell'ordine del giorno approvato.

"Seguo da mesi questa vicenda paradossale e ho voluto vederci chiaro perché è inammissibile che un Comune in procedura di riequilibrio conceda gratuitamente servizi che, invece, producono introiti di milionari. Questa vicenda - continua Bonanno - ha avuto inizio nel 2019 e finalmente a breve vedrà la fine. Ringrazio i colleghi della commissione Bilancio per aver accolto la mia richiesta di approfondimento e per aver condotto con autorevolezza i lavori di studio e proposta, ringrazio anche gli altri colleghi consiglieri per aver sottoscritto l'ordine del giorno e averlo sostenuto".

E conclude: "Vigileremo e collaboreremo, affinché si facciano in tempi brevi tutti i passaggi previsti, con l'obiettivo strategico di vincolare queste somme in entrata agli interventi di rifacimento dell'asfalto e di sistemazione dei marciapiedi in un'ottica di prevenzione dei sinistri, contribuendo così anche a ridurre sensibilmente i risarcimenti che il Comune è costretto a pagare per i danni subiti da mezzi e persone a causa delle precarie condizioni del manto stradale e dei marciapiedi. La portata di questo atto avremo modo di apprezzarla nei prossimi anni, ma la sua rilevanza è certamente importante, oserei dire storica ed è un esempio di tutela vera degli interessi dell'ente e dei cittadini".