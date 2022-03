Bagheria, via i rifiuti e le erbacce dalla fontana di via Mattarella: "La prossima settimana la messa in funzione"

Per anni è stata la casa di rifiuti e sterpaglie. Ora la fontana di via Mattarella, a Bagheria, è stata ripulita e presto zampillerà. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale, al lavoro per ripristinare l'impianto.

La fontana, realizzata alla fine degli anni Ottanta, si trova al centro tra due dei grandi palazzi della frequentata strada, e non è mai entrata in funzione. "Siamo felici - ha dichiarato l'assessore al Decoro urbano e verde pubblico, Massimo Cirano - di riattivare la fontana. Contiamo di accenderla la prossima settimana".