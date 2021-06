Pulizia e messa in sicurezza del porto di Porticello, 200 mila euro dalla Regione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dalla Regione è arrivato il via libera a 200mila euro per la pulizia e la messa in sicurezza del proto di Porticello". Lo fa sapere il capogruppo all’Ars di “Diventerà Bellissima”, Alessandro Aricò, aggiungendo: "Lo prevede un decreto dell’assessorato all’Economia che finanzia l’intervento deliberato dalla giunta regionale. Il presidente Nello Musumeci dimostra ancora una volta grande attenzione per le legittime istanze che giungono dal territorio, in questo caso soprattutto dai pescatori della marineria locale". Interviene pure Antonella Cavezzano, esponente di DB e assessore comunale a Santa Flavia: "Un provvedimento che da numerosi anni era molto atteso dalla comunità locale. Sarà così possibile intervenire con il dragaggio dei fondali, i lavori sulla pubblica illuminazione e la realizzazione della videosorveglianza".