Intervento della Rap, rimossi i rifiuti in via Re Tancredi

Il consigliere della V circoscrizione Giusy Cavaliere comunica che, dopo le numerose segnalazioni, la Rap è intervenuta per rimuovere i rifiuti ingombranti e sacchetti abbandonati in via Re Tancredi angolo via D'Aiello, alla Zisa . Da diversi giorni via Re Tancredi era diventata una discarica a cielo aperto creando diversi disagi ai residenti del quartiere dalle zanzare ai cattivi odori per non parlare della carenza igienico-sanitaria che costringeva i cittadini a tenere porte e finestre chiuse. "Ringrazio gli uomini della Rap per il lavoro svolto ma allo stesso tempo invito i cittadini ad evitare di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul sito in questione", dichiara Cavaliere.