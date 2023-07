Da domani parte la pulizia della spiaggia di Romagnolo: "Siamo già a luglio, i lavori si dovevano fare prima"

Una ruspa della Reset toglierà i rifiuti presenti nel tratto di spiaggia dove un tempo c'erano i bagni Petrucci e Virzì, a Romagnolo. Al via domani la pulizia della Costa Sud, chiesta a inizio maggio dal presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico e solo adesso disposta dal Comune, che attendeva dalla Regione (competente sul demanio marittimo) l'ok all'ingresso della ruspa sull'arenile.

"Finalmente - afferma il presidente Federico - la ruspa è stata autorizzata ad effettuare la pulizia. Per due mesi, in modo costante, assieme a Teresa Leto e Giovanni Colletti, ho condotto una battaglia per dare ai palermitani e ai turisti la possibilità di andare in questa spiaggia a prendere il sole, visto che vige ancora il divieto di balneazione. L'ho fatto non lesinando critiche all'amministrazione, dal sindaco Lagalla all'assessore Mineo. Siamo già a luglio e i lavori si dovevano fare prima, per questo non possiamo essere che contenti a metà".

Rispetto alla ricostruzione del presidente della seconda circoscrizione, che ha sottolineato i ritardi nella pulizia della spiaggia di Romagnolo, l'assessore al Verde Andrea Mineo, afferma invece che "il dipartimento regionale Territorio e Ambiente ha risposto in tempi rapidi alla richiesta di autorizzazione".

Sulla vicenda sono interveuti anche Gianluca Inzerillo e Pasquale Terrani, consiglieri comunali di Forza Italia (stesso partito di Federico), residenti in seconda circoscrizione. Inzerillo e Terrani ringraziano "per la tempestività operativa" il presidente della Reset Fabrizio Pandolfo e il sindaco Roberto Lagalla. "Siamo consapevoli dell'importanza della riqualificazione di questo tratto di costa - aggiungono Inzerillo e Terrani - che potrà essere fruito dai palermitani anche solo come solarium. La Costa Sud, dimenticata dalle amministrazioni precedenti, sarà così riqualificata grazie ad una pulizia straordinaria e alla realizzazione di alcuni servizi. Inizia domani un percorso di riqualificazione e pulizia, che siamo felici di aver contribuito ad inaugurare".

Parole che Giuseppe Federico non digerisce, aprendo uno scontro tra esponenti dello stesso partito: "Spiace leggere di alcuni consiglieri comunali che soltanto oggi, con l’intento forse di attribuirsi meriti che non gli appartengono, annunciano la pulizia della spiaggia senza essersene mai interessati".