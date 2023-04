Diserbo e pulizia delle aiuole di viale Regione: "Bene i lavori, gli orari però creano disagi agli automobilisti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Via le erbacce e i rifiuti dalle aiuole spartitraffico di viale Regione: in questi giorni la Reset è impegnata nei lavori di diserbo e pulizia e dal presidente del comitato civico "Cambiamo la nostra città", Nicolò Romano, arrivano i ringraziamenti all'azienda e al Comune.

"Tutto sta cominciando a funzionare come si deve ,grazie alla guida del sindaco Roberto Lagalla. Sui lavori in viale Regione però un solo appunto: non condivido gli orari, così si creano disagi agli automobilisti. In occasione delle festività pasquali, occhio a lasciare spazio nella corsia riservata ai mezzi di soccorso".