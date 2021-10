La Rap libera l'ingresso della scuola Rita Atria dai rifiuti, ma spunta subito un materasso

Nella notte vicolo Gran Cancelliere, davanti alla scuola Rita Atria, plesso Turrisi Colonna al Capo, è stato liberato dagli ingombranti ma poche ore dopo l'intervento è già spuntato un materasso. Dopo il servizio di PalermoToday che ha raccolto le segnalazioni delle mamme e del consigliere della prima circoscrizione Salvo Imperiale, Rap è intervenuta per ripulire l'area, ma presto è arrivata la brutta sorpresa. Durante le ore notturne sono stati eliminati i rifiuti ingombranti, tra cui resti di armadi e materassi, che da alcuni giorni insistevano nell'area ostacolando ingresso e uscita da scuola dei bimbi. Nelle prime ore del mattino svuotati come di consueto i cassonetti.

"La raccolta degli rsu (rifiuti non riciclabili e combustibili) in vicolo Gran Cancelliere - dicono dalla Rap - viene effettuata ogni giorno. Abbiamo liberato gli spazi davanti alla scuola dagli ingombranti ma qualcuno ha già gettato nuovamente un materasso. Abbiamo inoltre portato via dei sacchi riempiti da alcuni volontari che sono intervenuti per la pulizia del giardino. Riprogrammeremo a breve l'intervento ma invitiamo nuovamente la cittadinanza a utilizzare i centri di raccolta e il servizio di ritiro a domicilio".

Soddisfazione ma anche rammarico nelle parole di Imperiale. "Ringrazio Rap e il presidente Girolamo Caruso per l'intervento immediato - dice - ma sono dispiaciuto per il nuovo abbandono illecito e per il fatto che gli incivili continuano a persistere in un luogo frequentato da bambini piccoli che potrebbero essere anche i loro figli. Nelle prossime settimane proverò ad avere un incontro con la preside dell'istituto comprensivo perché vorrei acquistare una telecamera per controllare l'area e disincentivare l'abbandono di rifiuti. Tutti devono fare la loro parte, anche i cittadini. Aiutiamoci - conclude Imperiale - a mantenere pulito il quartiere e a far stare bene i nostri bambini".

Rap informa inoltre che nella notte sono stati effettuati altri interventi di pulizia segnalati dai lettori di PalermoToday, in particolare nelle vie Paolo Amato e Antonio Ugo. "Nella giornata di ieri - aggiungono dall'azienda - sono state rimosse inoltre otto discariche di ingombranti nel quartiere Albergheria grazie all'impegno di Rap in collaborazione con la polizia municipale e i volontari dell'associazione Sbaratto".