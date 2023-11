L'arbitro lo espelle, lui lo rincorre e gli sferra un pugno: niente partite per 3 anni (né da calciatore che da spettatore)

Ennesimo episodio di violenza sui campi di calcio palermitano. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nel Girone A del campionato di Seconda categoria: un giocatore della Virtus Athena, che disputa le sue partite interne al Solarium, ha colpito l'arbitro con un pugno dopo essere stato espulso. Per lui adesso è arrivato il provvedimento di Daspo: per tre anni non potrà accedere ad alcuna manifestazione calcistica.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Palermo durante la partita tra i padroni di casa della Virtus Athena e la Galactic Academy. Al 18' del secondo tempo il calciatore della Virtus Athena - R.F. le sue iniziali - dopo aver ricevuto l’espulsione per doppia ammonizione, secondo quanto riportato dal comunicato avrebbe minacciato il direttore di gara fino a colpirlo con un violentissimo pugno al volto. Per la Virtus Athena è arrivata la sconfitta a tavolino per 0-3 mentre per il giocatore una pesante squalifica.

Dalla polizia oggi comunicano: "Il Questore di Palermo, nell’ambito delle attività di prevenzione del fenomeno della violenza durante gli eventi sportivi, ha disposto un provvedimento di Daspo nei confronti del calciatore ritenuto responsabile dell’aggressione nei confronti dell’arbitro che lo aveva espulso".

"Il provvedimento emesso dal Questore, che arriva dopo gli accertamenti sviluppati dalla divisione Anticrimine - si legge in una nota della polizia - è volto a prevenire il verificarsi di disordini nello svolgimento di manifestazioni sportive oltre che a contrastare i fenomeni di illegalità che pongono in serio pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico. Il calciatore, dopo una prima ammonizione ricevuta per un fallo di gioco, al 18° minuto del secondo tempo è stato nuovamente ammonito dall’arbitro e quindi espulso dal terreno di gioco. Lo stesso, ricevuta l’ammonizione, avrebbe provato, invano, a sferrare un colpo all’arbitro che riusciva a schivarlo. In seguito, svincolatosi dai compagni di squadra che tentavano di trattenerlo per porre fine alla sua condotta aggressiva, è riuscito nel suo intento colpendo al volto l’arbitro di gara che, una volta caduto a terra, è stato poi costretto ad interrompere l’incontro di calcio anticipatamente".

La misura emessa, della durata complessiva di tre anni, vieta al destinatario del Daspo - sia come gocatore che come spettatore - l’accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea dove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli ampiamente pubblicizzate, dei campionati italiani di serie A, B, e C organizzati e disciplinati dalla Figc, compresi quelli riconducibili alla divisione “calcio a 5” della Federazione, Lega Nazionale Dilettanti, nonché dei tornei internazionali e nazionali organizzati dalla Fifa e quelli di Champions League, Europa League, Coppa Intercontinentale e Conference League organizzati dalla Uefa, Tim Cup e Supercoppa di Lega, e quelli della Nazionale Italiana di calcio, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Primavera.

Ecco il comunicato ufficiale da parte del giudice sportivo nei confronti del calciatore:

“Dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, assumeva contegno minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro che poi colpiva con un violentissimo pugno al volto provocandone la caduta a terra e causando escoriazioni al corpo, senso di vomito, stordimento e capogiri, continuando altresì con una condotta offensiva e minacciosa e determinando in tal modo la sospensione definitiva della gara e la necessità da parte dell'arbitro di ricorrere a cure mediche presso un presidio ospedaliero. Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste; Che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una condotta violenta che la individua in "ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un'azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara".