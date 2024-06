Pugni e minacce alla madre e allo zio per una porta chiusa, palermitano arrestato a Catania

Un uomo, di 41 anni, originario di Palermo, ma residente a Catania è stato arrestato dalla polizia nella città etnea. Durante i servizi serali di controllo del territorio, gli agenti sono intervenuti in viale Mario Rapisardi a seguito di una richiesta d'aiuto da parte di una donna aggredita dal figlio. Sul posto, i poliziotti hanno trovato la 76enne vittima dell'aggressione, che ha raccontato di essere stata colpita dal figlio, con precedenti penali, per futili motivi.

L'uomo avrebbe sferrato pugni alla madre facendola cadere a terra. La lite sarebbe nata in quanto l’uomo aveva lasciato aperta la porta d’ingresso dell’abitazione, probabilmente per consentire l’ingresso in casa di un amico. Non appena la madre però aveva chiuso la porta, l’uomo è andato su tutte le furie, aggredendola fisicamente. In difesa della donna è intervenuto il fratello, che però è stato a sua volta colpito con un pugno al capo e fatto cadere a terra.

Secondo la donna, negli ultimi sei mesi il figlio era diventato aggressivo nei suoi confronti, sia verbalmente che fisicamente, con particolare violenza anche verso lo zio con cui vivevano. L'episodio è solo l'ultimo di una serie di violenze che la donna e il fratello hanno subito dal 41enne. Negli ultimi giorni, infatti, le forze dell'ordine erano già intervenute diverse volte a seguito di aggressioni e minacce.

In uno di questi casi, l'uomo aveva prelevato un'ingente somma di denaro con la carta bancomat della madre e, alla richiesta di spiegazioni e di restituzione almeno parziale del denaro, aveva aggredito e picchiato i due anziani. Esausti e terrorizzati dalle continue violenze, la donna e il fratello hanno finalmente deciso di denunciare tutto. Nonostante i segni di percosse sul viso e sulle braccia, la donna ha rifiutato le cure mediche, mentre il fratello presentava lividi al braccio destro e sinistro e al costato, per i quali nei giorni precedenti si era già dovuto recare al pronto soccorso.

L'uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Il pm, informato dell'arresto, ha disposto la traduzione in carcere presso la casa circondariale di piazza Lanza. Il gip, dopo aver convalidato l'arresto, ha ritenuto l'uomo altamente pericoloso e ha disposto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Fonte: CataniaToday