Policlinico, pubblicati su una rivista scientifica inglese i risultati di uno studio clinico

Sul New England Journal of Medicine, una delle riviste mediche fra le più prestigiose al mondo, sono stati pubblicati i risultati di un importante studio clinico internazionale, al quale ha partecipato anche il Policlinico di Palermo che "ha dimostrato l'efficacia della somministrazione endovenosa di aminoacidi - si legge in una nota - nel prevenire la comparsa di insufficienza renale acuta in pazienti sottoposti a interventi di cardiochirurgia. Il centro coordinatore dello studio, che ha arruolato 3.511 pazienti sottoposti a intervento di chirurgia cardiaca con bypass cardiopolmonare in 22 centri in 3 paesi diversi, è l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Il Policlinico "Paolo Giaccone" ha apportato un significativo contributo sotto il coordinamento del professore Andrea Cortegiani, investigatore principale locale e autore della pubblicazione, dell'Unità di Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva, del Dipartimento emergenza-urgenza diretto dal professore Antonino Giarratano. "Questo studio, di elevata qualità metodologica, - spiega Cortegiani - dimostra per la prima volta la possibilità di ridurre significativamente il rischio di insufficienza renale acuta con l’infusione di aminoacidi nei pazienti sottoposti a interventi di cardiochirurgia in circolazione extracorporea. I risultati sono importanti perché l’insufficienza renale acuta è una complicanza relativamente frequente e potenzialmente grave. La possibilità di ridurne l’incidenza con una procedura relativamente semplice come l’infusione di aminoacidi è un risultato del tutto nuovo e significativo, con grandi ricadute sulla sicurezza dei pazienti e sulla ricerca futura in altre popolazioni di pazienti".

Allo studio hanno collaborato la professoressa Cesira Palmeri, di Villalba, responsabile dell'unità di Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare, la dottoressa Maria Rosaria Re e un team di anestesisti rianimatori, cardiochirurghi ed infermieri. "La pubblicazione sul New England Journal of Medicine di uno studio a cui ha partecipato la nostra azienda ospedaliera - commenta il commissario straordinario del Policlinico, Maria Grazia Furnari - rappresenta un riconoscimento di straordinaria importanza ed evidenzia l'impegno verso l'eccellenza nella ricerca e nell’assistenza. Questo lavoro è infatti di grande importanza per le importanti ricadute assistenziali che potrà avere per i nostri pazienti".