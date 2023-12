Bando del Comune per creare 15 spazi educativi: "Così argineremo l'isolamento di bambini, adolescenti e famiglie"

Oltre 3,4 milioni di euro per realizzare 15 spazi educativi di prossimità per bambini, adolescenti e famiglie (uno all’interno della prima circoscrizione e due per ciascuna delle altre sette).

Lo prevede un bando pubblicato dall'assessorato comunale alle Politiche Socio-sanitarie, che ha l'obiettivo di potenziare i servizi socio-educativi e culturali rivolti ai bambini nelle ore pomeridiane e nei periodi di chiusura delle scuole; di incrementare la conoscenza dei diritti sociali nella famiglia e delle risorse utili alla crescita del benessere psico-fisico dei suoi componenti; favorire la cultura della genitorialità in una dimensione educativa della famiglia quale cellula primaria e fondamentale della società e la realizzazione dei servizi di preparazione e sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto alla povertà e alla violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori (ad esempio gli stranieri non accompagnati) in strutture educativo-assistenziali.



"Vogliamo restituire ai territori spazi educativi, di aggregazione e servizio che contribuiscono ad arginare l'isolamento, potenziando il ruolo educativo e sociale con azioni mirate e rivolte a bambini, adolescenti ed alle famiglie. La nascita di questi luoghi di aggregazione e servizio, al cui interno lavoreranno equipe multidisciplinari di educatori, psicologi ed operatori specializzati, contribuirà certamente in centro come nelle aree a nord e sud della città a realizzare punti di riferimento stabili nei territori con azioni mirate volte alla partecipazione ed alla rigenerazione sociale ed urbana. L'attività, inoltre, solida nello stanziamento, avrà una durata triennale, voluta fortemente proprio per contrastare azioni spot, che spesso non producono gli effetti sperati. Un avviso imponente, costruito per lotti, di modo da valorizzare e differenziare le specificità di ogni circoscrizione, innovativo nel suo genere", affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Politiche sociali Rosi Pennino.