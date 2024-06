Pubblicate le graduatorie del nuovo piano asili nido: fondi anche per il Comune di Bagheria

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le graduatorie relative al bando per il nuovo piano per gli asili nido. Anche Bagheria è tra i Comuni che riceveranno i fondi che ammontano a 3.024.000 euro. Il piano, previsto dal decreto interministeriale numero 79 del 30 aprile 2024 e avviato dal Mim con l’avviso pubblico il 15 maggio scorso, rappresenta un passo in avanti per il superamento dei divari territoriali e infrastrutturali nei servizi per l’infanzia.

Il Piano investe 734,9 milioni di euro, risorse in larga misura di fonte nazionale e aggiuntive rispetto al Pnrr. Il bando ha finanziato 838 interventi per un totale di 845 comuni beneficiari.

Grande la soddisfazione da parte del sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, che sottolinea come questo finanziamento "possa andare ad impattare positivamente sul miglioramento di un servizio sempre più necessario per le famiglie ed i genitori lavoratori,

Il provvedimento permette di sottoscrivere una convenzione da stipularsi con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per disciplinare i rapporti fra le parti per la realizzazione del progetto esecutivo che riguarderà il plesso Senofonte scuola Girgenti per la riqualificazione della struttura. Verrà realizzato un asilo nido comunale per 126 bambini con sezioni di lattanti, divezzi e semidivezzi". Tripoli ha ringraziato gli uffici dei Lavori Pubblici e Programmazione diretti dal dirigente Giovanni Lascari ed il RUP, la responsabile unica del procedimento Lidia Cuffaro.