"Il contributo della psicologia nel contrasto alla mafia", convegno all'Orto botanico

“Il contributo della psicologia nel contrasto alla mafia”. Si intitola così il convegno in programma per sabato 14 maggio, dalle 9 alle 13, nell'aula Lanza dell’Orto Botanico di Palermo (via Lincoln, 2). L’incontro organizzato dall’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana sarà un momento di confronto fortemente voluto in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e del presidente dell’Oprs, Gaetana D’Agostino, il professore dell’Università degli studi di Palermo Girolamo Lo Verso aprirà il dibattito presentando il suo ultimo libro “Quando Giovanni divenne Falcone” (edizioni Pan di Lettere).

A seguire ci sarà spazio per analizzare più nello specifico tre tematiche: “Studi sulla psicologia del fenomeno mafioso: ricerca e ambiti applicativi”, a cura di Cecilia Giordano (Unipa), “Gruppi psico sociali e specificità territoriali”, da un'idea di Serena Giunta (Unipa) e “Casi di mafia in psicoterapia nel servizio pubblico”, di Graziella Zizzo (Asp Trapani).

All’incontro - moderato dalla giornalista Elvira Terranova - parteciperanno e interverranno anche Antonino Caleca, avvocato e componente del Cga, e Gioacchino Natoli, ex magistrato già membro, fra le altre cose, del pool antimafia di Palermo insieme ai colleghi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.