Conservazione delle opere: ecco il protocollo d'intesa tra la Gam e l'Accademia delle Belle Arti

E' stato approvato oggi il protocollo d'intesa tra la Gam e l'Accademia delle Belle Arti che mira a promuovere la qualità della ricerca e degli studi sullo stato di conservazione delle opere e si propone di sviluppare l’attività di studio e di ricerca sulla conservazione all'interno della Galleria d'Arte Moderna.

La collaborazione tra le istituzioni, finalizzata a migliorare la fruizione delle opere, vedrà impegnata l'Accademia di Belle Arti anche come attività di supporto per la movimentazione in sicurezza delle opere, in occasione di allestimenti di mostre, facendosi carico delle spese per attrezzature, materiali di consumo, trasporti, docenze e ogni altra professionalità. Inoltre, a seguito di studio grafico-fotografico, gli interventi di restauro o le attività che richiedono lavorazioni non eseguibili in Gam potranno essere effettuati nei laboratori di restauro attrezzati dell’Accademia, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni della Soprintendenza, su presentazione di progetti specifici a cura dei docenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.

"Questo protocollo d'intesa è un esempio virtuoso tra istituzioni culturali cittadine che offre agli studenti una importantissima opportunità di acquisire e sperimentare sapere e professionalità e allo stesso tempo, valorizza ancor di più il patrimonio artistico della Gam - dichiara l'assessore alla Cultura Giampiero Cannella -. Grazie alla sinergia tra assessorato alla Cultura e Accademia di Belle Arti le opere ospitate nel museo di Sant'Anna saranno ancor di più costante oggetto di studio e di tutela da parte degli studenti e dei docenti dei corsi di restauro dei Beni Culturali".