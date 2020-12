Più mezzi per la Protezione civile a Piano Battaglia: consegnato nuovo gatto delle nevi

Più mezzi per il presidio operativo della Protezione civile a Piano Battaglia, per garantire i soccorsi in ambiente montano. È stato consegnato oggi dalla Regione un gatto delle nevi "prinoth husky". E' dotato di tutte le più sofisticate attrezzature e strumentazioni. Un altro mezzo uguale è stato consegnato invece alla stazione invernale dell'Etna. I due spazzaneve hanno avuto un costo di circa trecentomila euro ciascuno e sono in condizioni di potere trasportare nella cabina 7 persone e una barella.

Alla consegna erano presenti: Nello Musumeci, pesidente della Regione, Salvatore Cocina direttore della Protezione civile regionale, e Girolamo Crivello, rappresentante della Protezione civile della Città Metropolitana di Palermo. Al termine della cerimonia, Musumeci ha voluto esprimere apprezzamento agli uomini della Protezione civile e ribadito l'impegno a "valorizzare il volontariato in Sicilia come risorsa preziosa e irrinunciabile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"E’ la conferma dell'importanza del ruolo della Protezione civile della Città Metropolitana e della necessaria collaborazione istituzionale specie nella delicata missione di prevenire calamità e sostenere la ripresa dopo eventi negativi”, dice il sindaco metropolitano Leoluca Orlando.

Gallery