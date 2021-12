Mercatino di Natale, proteste dei commercianti per le casette di legno nelle vie Ruggero Settimo e Amari

Il mercatino di Natale, con le casette in legno posizionate in via Ruggero Settimo e via Amari, non va giù ai commercianti. Confcommercio se la prende con l'amministrazione comunale, rea di non aver condiviso questa scelta, e parla di "schiaffo agli imprenditori, che si ritrovano 'tombati', con scarsa visibilità, nel periodo dell’anno di maggiore afflusso".

Così scrive Patrizia Di Dio in una lettera di fuoco recapitata a Palazzo delle Aquile, in cui esprime tutto il dissenso degli esercenti nei confronti non solo del Comune ma anche alla Sovrintendenza, che ha avallato il montaggio delle "capanne" in cui si vendono prodotti artigianali ed enogastronomici. L'occupazione del salotto buono della città, "a discapito delle nostre attività imprenditoriali", viene definita una "vera e propria beffa"

"Prendiamo atto ancora una volta dell’assoluta incapacità di questa amministrazione di interloquire con le forze produttive della città e sottolineiamo che questa decisione va anche in totale contrasto con le scelte assunte dalla stessa amministrazione che, qualche anno fa, aveva deciso che l’area, di riconosciuto interesse identitario e monumentale, non sarebbe stata più concessa per iniziative poco rispondenti agli interessi di decoro e generali. Certamente non contestiamo la creazione di mercatini di Natale, assolutamente apprezzabili, ma chiediamo il loro immediato spostamento, dissentendo sulla attuale collocazione, incompatibile con una valorizzazione armonica e di tutela dei luoghi".

A chiedere lo spostamento - per evitare assembramenti e il restringimento della carreggiata - è anche l'associazione Ruggiero Settimo. "Se il mercatino di Natale è indispensabile ed è la scelta di questa amministrazione, l’unica e ottimale soluzione è collocarlo in via Rosolino Pilo o in via Magliocco, strade che necessitano di essere rivitalizzare". I commercianti, che chiedono anche ai cittadini di unirsi in una protesta a oltranza, si dicono "offesi" e invitano il Comune a fare marcia indietro rispetto "all'ennesimo segnale di impoverimento culturale".

Per l'assessore alle Attività produttive, Cettina Martorana, "gli spazi sono stati distribuiti nel rispetto delle norme sul distanziamento e senza oscurare le vetrine dei commercianti. Abbiamo inoltre tenuto conto delle indicazioni della sovrintendenza per collocare le casette. In via Pilo non c'è spazio a sufficienza, mentre parte di via Magliocco è occupata dai dehors delle attività di ristoro. Il mercatino di Natale è un polo di attrazione e ne beneficieranno anche i negozianti".