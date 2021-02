VIDEO | I post-it sul volto: "Vorrei... tornare a danzare", la protesta del coreutico

Da marzo 2020 gli studenti del Regina Margherita non mettono piede nelle sale danza e fanno lezione pratica dietro uno schermo, per l'assenza di spazi adeguati. Hanno deciso così di far sentire le loro voci e la loro voglia di continuare questa arte in presenza e in sicurezza "come già - dicono - stanno facendo in altre scuole d'Italia"