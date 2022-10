"Esclusi dalla graduatoria per un posto letto nei pensionati per universitari": blitz degli studenti contro l’Ersu

Protesta degli studenti palermitani contro l'Ersu. Ieri - mentre nell’Aula Magna Margherita De Simone dell'edificio 14 di viale Delle Scienze si stava svolgendo la conferenza sulle Esperienze Didattiche e Professionali - un gruppo di una cinquantina di studenti del Laboratorio Studentesco Autonomo ha fatto irruzione con striscioni e megafono contestando l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo.

“L’idoneo non assegnatario non è uno studente di serie B” c'era scritto in uno striscione. Il riferimento è ai quasi mille studenti che anche quest’anno sono risultati idonei per Isee per merito a ricevere il posto letto all’interno dei pensionati, ma non assegnatari per carenza di spazi. Proprio la proposta da parte dei corsi di laurea di Architettura di Palermo e di Madrid, di aprire nuove residenze universitarie nel cuore del quartiere Albergheria di Palermo era il tema principale del convegno.

“L’Ersu di Palermo - ha tuonato Giovanni Castronovo del Laboratorio Studentesco Autonomo - non ha una chiara ed efficiente programmazione rispetto al problema delle residenze universitarie. Ogni anno sentiamo ripetere che si è fatto tanto; ma evidentemente non è abbastanza se ancora oggi, dopo diversi scorrimento, risultano quasi mille studenti idonei non assegnatari di posti letto. Chi aveva la stanza all’interno di un pensionato l’anno scorso e quest’anno non risulta più assegnatario, verrà buttato fuori e dovrà cercarsi una casa (con tutte le difficoltà economiche del caso) nel giro di una settimana. È una vergogna”.