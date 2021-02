VIDEO | La protesta degli studenti davanti alla Regione: "Non c'è presenza se non c'è sicurezza"

Gli alunni del Benedetto Croce hanno paura di rientrare a scuola. Chiedono che in aula e sui mezzi di trasporto venga garantito il distanziamento: "Non torneremo in classe finché non avremo risposte concrete. Con la salute non si scherza"